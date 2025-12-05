Tabù spettacolo di Nicola Manzari con Carlo Valli sabato 13 dicembre all’Altrove Teatro Studio a Roma

TABÙ Di Nicola Manzari Con Carlo Valli e Natalìa Pina Regia Gianluigi Fogacci Aiuto Regia Maria Stella Taccone Musiche di scena eseguite da Michele Marco Rossi Costumi ed elementi scenici Susanna Proietti Sabato 13 dicembre ore 20 Altrove Teatro Studio – Via Giorgio Scalia, 53 Roma Appuntamento unico sabato 13 dicembre all’Altrove Teatro Studio con TABU’, spettacolo di Nicola Manzari, diretto da Gianluigi Fogacci. In scena Carlo Valli, attore, doppiatore e voce storica dei grandi attori americani tra cui quella di Robin Williams, è un magistrato molto dedito al suo lavoro che viene avvicinato, per non dire adescato, da una giovanissima e avvenente donna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

