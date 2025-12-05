Svolta epocale | Netflix acquista Warner Bros e HBO per 72 miliardi È la fine della Streaming War?

Netflix comprerà Warner Bros ed HBO per 72 miliardi di dollari in valore azionario, un colpo inasepttato all'intrattenimento e, probabilmente, anche al cinema. Quello che fino a ieri sembrava impossibile è diventato realtà scuotendo le fondamenta di Hollywood e di Wall Street. Netflix ha vinto la guerra delle offerte, annunciando un accordo storico per l'acquisizione degli asset principali di Warner Bros. Discovery (WBD). L'operazione, dal valore monstre di 72 miliardi di dollari (più l'assunzione del debito), segna potenzialmente la fine della "Streaming War" come la conosciamo, unendo la piattaforma numero uno al mondo con uno degli studi cinematografici più prestigiosi della storia.

