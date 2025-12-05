Sversamento di idrocarburi nel Lago di Como grande macchia di gasolio | cosa è successo davvero

Una chiazza iridescente di idrocarburi è stata avvistata nel primo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre nelle acque davanti al molo di Sant’Agostino, a Como. La segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco ha fatto scattare immediatamente l’intervento di bonifica.L'intervento dei vigili. 🔗 Leggi su Quicomo.it

? AVVISO ALLA CITTADINANZA Si comunica alla cittadinanza che Via Vittorio Emanuele 284 (Piazza Olmo) È attualmente interessata da uno sversamento di idrocarburi oleosi ?Si raccomanda la massima prudenza - facebook.com Vai su Facebook

Sversamento di idrocarburi nel Lago Maggiore, applicata barriera galleggiante - La squadra nautica dei Vigili del fuoco di Verbania è intervenuta nelle acque del Lago Maggiore, nel territorio comunale di Cannero Riviera (Verbano- Scrive rainews.it

Continuano gli sversamenti illegali di idrocarburi nel Lago Maggiore (nell’indifferenza dell’amministrazione di Arona) - Ad Arona, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, si torna a parlare di inquinamento ambientale e, ancora una volta, sotto accusa è il Rio San Luigi, corso d’acqua che sfocia nel Maggiore. Riporta greenme.it

Sversamento di idrocarburi nel Lago Maggiore - All'imbocco del porto sono stati posizionati dei galleggianti assorbenti forniti da Navigazione Lago Maggiore. Riporta rainews.it

Paratico, sversamento di idrocarburi nel lago d’Iseo: vigili del fuoco in azione con panni assorbenti - Paratico, 15 luglio 2205 – Intervento tempestivo nelle acque del lago d’Iseo da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia. Si legge su ilgiorno.it

Idrocarburi nel lago di Lugano, al lavoro i vigili del fuoco - Circa mille litri di idrocarburi e di altre sostanze inquinanti sulla cui origine sono in corso accertamenti, si sono riversati ieri sera nelle acque italiane del lago Ceresio, noto anche come lago di ... Da ansa.it

Sversamento in mare, preoccupazione a Santa Margherita - Santa Margherita – L’espansione degli idrocarburi è stata circoscritta, adesso si cerca anche di capire come siano arrivati sino in mare, per sanzionare eventuali responsabilità e prevenire fenomeni ... Scrive ilsecoloxix.it