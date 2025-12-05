Svenuti alla riunione in parrocchia panico anche tra i bambini del catechismo | soccorsi dai vigili del fuoco tre finiscono in ospedale

Sono svenuti mentre era in corso una riunione dei genitori in una stanza e una lezione di catechismo in un’altra le nove persone, tra cui tre minori, soccorsi in una parrocchia di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. L’allarme è scattato attorno alle 19.45 nei locali della curia di via di Cambiano Alto quando due persone sono improvvisamente crollate a terra. Appena entrati, i soccorritori – dotati di rivelatore portatile – hanno notato l’attivazione dello strumento che segnalava la presenza di monossido di carbonio, gas inodore e altamente pericoloso. A quel punto è stata immediatamente richiesta l’assistenza dei vigili del fuoco di Firenze, che hanno effettuato una verifica strumentale riscontrando livelli elevati del gas. 🔗 Leggi su Open.online