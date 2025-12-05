Svelato il meccanismo segreto con cui il virus dell' influenza convince le cellule a farsi trasportare per dare al via all' infezione

Wired.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scoperta di un team di ricercatori giapponesi e svizzeri, grazie ad una nuova tecnica di microscopia che permette di osservare in tempo reale l’ingresso dei virus nelle cellule. 🔗 Leggi su Wired.it

svelato il meccanismo segreto con cui il virus dell influenza convince le cellule a farsi trasportare per dare al via all infezione

Svelato il meccanismo segreto con cui il virus dell'influenza convince le cellule a farsi trasportare per dare al via all'infezione

