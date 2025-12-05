Svelata la nuova Milano Rho ice hockey Arena | un campo da 60 metri e 4mila spettatori
A due mesi esatti dall'inizio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, la città inizia a presentare e mostrare i luoghi dove si terranno le gare. La Fondazione Fiera Milano ha presentato in anteprima la nuova pista di hockey sul ghiaccio: la Milano Rho ice hockey Arena allestita nei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pronta la nuova pista di hockey su ghiaccio in Fiera - La realizzazione degli spazi si inserisce nel più ampio intervento di Fondazione da 25 milioni di euro, già avviato con successo. Segnala ilgiorno.it
Milano-Cortina: presentata in anteprima la Rho Ice Hockey Arena per le Olimpiadi - Fondazione Fiera Milano ha presentato in anteprima la nuova pista di hockey su ghiaccio, tassello fondamentale del progetto di adeguamento delle infrastrutture realizzate in vista dei Giochi Olimpici ... Scrive adnkronos.com
Pista del ghiaccio alla Fiera di Rho, le prime gare test per Milano Cortina - Pronto il Milano Speed Skating Stadium: ospiterà le gare olimpiche di speed skating e di hockey maschile e femminile. Secondo rainews.it
Olimpiadi Milano-Cortina, pronta la pista del ghiaccio alla Fiera di Rho: nel weekend le prime gare-test - La nuova arena del pattinaggio su ghiaccio, che ospiterà le gare olimpiche di speed skating e di hockey ... Secondo msn.com