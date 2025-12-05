svegliaginevra dal 12 dicembre il nuovo singolo ‘I fatti miei’

‘I fatti miei’ è il nuovo singolo di svegliaginevra disponibile dal 12 dicembre per Nigiri e distribuito da Columbia RecordsSony Music Italy. Un piccolo frammento di intimità messo in musica: una canzone che arriva sottovoce e resta addosso, nata nel punto esatto in cui le parole finiscono e rimane solo il fiato sospeso tra ciò che non c’è più e ciò che non si sa ancora nominare. “Se mi chiederanno dove sei, che fai? Fingerò che non m’importa molto di saperlo” non è una scusa né un distacco: è il gesto fragile di chi prova a tenere insieme ciò che una fine ha disperso, il tentativo quasi involontario di dare forma a un’assenza che continua a parlare anche quando non dovrebbe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

