La 7.5 km sprint femminile di Oestersund, in Svezia, sede della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, premia la finlandese Suvi Minkkinen, che precede la svedese Anna Magnusson, seconda, e la transalpina Oceane Michelon, terza. In casa Italia la migliore è Lisa Vittozzi, 15ma, mentre Dorothea Wierer termina 17ma e Samuela Comola si classifica 22ma. Fuori dalla zona punti Michela Carrara, 54ma, ed Hannah Auchentaller, 56ma, le quali però prenderanno parte alla pursuit. La precisione al tiro fa la differenza nella gara svedese, tanto che le prime quattro trovano tutte lo zero al poligono: vince la finlandese Suvi Minkkinen, che si impone in 20’11?9, davanti alla svedese Anna Magnusson, seconda a 16?6, alla transalpina Oceane Michelon, terza a 20?8, ed all’austriaca Lisa Theresa Hauser, quarta a 29?5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Suvi Minkkinen spunta nella sprint delle sorprese ad Oestersund. Fallose Wierer e Vittozzi