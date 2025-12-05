Supertennis Awards | Musetti il più cresciuto nel 2025 Giocatore dell' anno | premi a Paolini e Sinner

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il carrarino votato per l'entrata in Top 10 e le semifinali di alto livello, premiati anche Flavio e Stefano Cobolli, Berrettini e Errani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

supertennis awards musetti il più cresciuto nel 2025 giocatore dell anno premi a paolini e sinner

© Gazzetta.it - Supertennis Awards: Musetti il più cresciuto nel 2025. Giocatore dell'anno: premi a Paolini e Sinner

