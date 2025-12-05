Supertennis Awards da Cobolli a Sinner e Jasmine Paolini | ecco tutti i vincitori

In queste ore sono arrivati i premi per tutti i tennisti italiani protagonisti in questa stagione, la premiazione però è stata rinviata. Come capita ormai ogni anno ed è davvero una consuetudine sono stati annunciati in queste ore i Supertennis Awards, premi che la nota trasmissione consegna ai protagonisti del movimento tennistico italiano. La premiazione però è stata rinviata dopo la notizia della scomparsa di Nicola Pietrangeli e in segno di rispetto nei suoi confronti. Premi in ogni settore e tanti azzurri premiati, da Cobolli fino a Jannik Sinner, sempre e comunque protagonista. Italia show, ecco i premi di questo 2025. 🔗 Leggi su Sportface.it

