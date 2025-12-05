Supermercati dati alle fiamme svolta nell' inchiesta | tre indagati
Svolta nell’inchiesta sull’incendio di due supermercati a Marcianise. Il pubblico ministero Vincenzo Quaranta, della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha notificato agli indagati il provvedimento di chiusura delle indagini.Nel mirino della Procura sono finiti Francesco e Clemente Mastroianni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
