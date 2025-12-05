Supermercati dati alle fiamme svolta nell' inchiesta | tre indagati

Casertanews.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta nellinchiesta sull’incendio di due supermercati a Marcianise. Il pubblico ministero Vincenzo Quaranta, della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha notificato agli indagati il provvedimento di chiusura delle indagini.Nel mirino della Procura sono finiti Francesco e Clemente Mastroianni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Fiamme al supermercato, struttura evacuata - Qualche fiamma, corsie invase dal fumo, supermercato evacuato dai clienti e dal personale e chiuso, almeno fino a quando non ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Supermercati Dati Fiamme Svolta