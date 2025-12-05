Superman sblocca il suo miglior potenziamento rubando il potere di un eroe

l’epico scontro tra superman e captain atom nel nuovo evento dc k.o.. Il panorama dei combattimenti tra i protagonisti dell’universo dc si arricchisce di un episodio decisamente sorprendente, in cui il celebre Superman dimostra di poter raggiungere livelli di potenza inesplorati. La nuova fase del torneo dc k.o. si concentra sulla sfida tra l’eroe più iconico e Captain Atom, rivelando abilità mai viste prima. L’articolo analizza i momenti salienti di questa battaglia, le trasformazioni di Superman e le conseguenze di uno scontro che potrebbe cambiare definitivamente i parametri della forza in DC. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Superman sblocca il suo miglior potenziamento rubando il potere di un eroe

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

PROFILER STRANGER THINGS - L’OMBRA DI HAWKINS Il gioco investigativo ufficiale Netflix che ti catapulta nei misteri di Hawkins! Nei panni di un giornalista del Weekly Streak della Hawkins High School, indaga su luoghi abbandonati, sblocca buste - facebook.com Vai su Facebook

Superman: tutti i film dal peggiore al migliore - Tutti i film su Superman dal peggiore al migliore: da quelli di Zack Snyder al primo con Christopher Reeve: la classifica dei film su Superman. Come scrive movieplayer.it

Superman, Isabela Merced svela nuovi dettagli su Hawkgirl: "È scontrosa, ma ha le sue buone ragioni” - Il personaggio avrà una storia tormentata e complessa, come svelato dalla stessa Merced durante ... Scrive movieplayer.it

Superman: per James Gunn il film parla di un immigrato in cerca di un posto migliore e più in generale dell'America - James Gunn dice che il suo Superman è un film politico con protagonista un immigrato che cerca una nuova patria e si scontra con l'assenza di gentilezza. comingsoon.it scrive

Superman riceve una recensione anche da George R.R. Martin: "Siamo vecchi amici" - Martin ha apprezzato il reboot di Superman diretto da James Gunn e, sul web, ha condiviso il proprio parere elogiando soprattutto due personaggi. Riporta comingsoon.it

Superman ha fatto segnare il miglior debutto su HBO Max dall'uscita di Barbie - Il lancio di Superman sulla piattaforma HBO Max è stato un successo, a quanto pare: il film diretto da James Gunn ha fatto segnare il debutto migliore dall'uscita di Barbie. Lo riporta multiplayer.it

Superman di James Gunn supera i 500 milioni di dollari al box office: è il miglior risultato DC dal 2022 - Il nuovo Superman diretto da James Gunn ha raggiunto un traguardo importante al botteghino, superando i 500 milioni di dollari nel suo terzo weekend di programmazione. Segnala it.ign.com