Superlega di volley Reggers trascina Milano | successo per 3-1 sul Cuneo

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ragazzi di Roberto Piazza tornano alla vittoria sul campo dei piemontesi dopo il ko interno contro Trento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superlega di volley, Reggers trascina Milano: successo per 3-1 sul Cuneo

