Supergirl rivelato il primo sguardo al costume ufficiale del film di James Gunn con Milly Alcock
Ora che Superman ha lanciato il nuovo universo cinematografico DC, Supergirl è la prossima supereroina ad arrivare in sala nell’attesissimo adattamento di Supergirl: Woman of Tomorrow della DC. Nonostante le numerose indiscrezioni degli ultimi mesi, l’unica apparizione ufficiale di Supergirl che i fan hanno avuto è stata in Superman. I DC Studios hanno però iniziato la promozione del film, grazie alla prima occhiata ufficiale al costume di Supergirl e con due cambiamenti chiave rispetto a quello visto in Superman. I fan hanno potuto dare un’occhiata ufficiale per la prima volta al nuovo costume di Supergirl al CCXP. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
