SuperEnalotto oggi venerdì 5 dicembre 2025 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Milano, 6 dicembre 2025 – Continua la caccia al “tesoro”: nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto Il jackpot nella estrazione di questa sera venerdì 5 dicembre vale 87 milioni e 100mila euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio, a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui in diretta l’estrazione di Superenalotto, Lotto e 10eLotto di oggi a partire dalle ore 20. Superenalotto. Quote. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - SuperEnalotto oggi, venerdì 5 dicembre 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

