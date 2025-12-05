Superenalotto numeri e combinazione vincente oggi 5 dicembre 2025

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, venerdì 5 dicembre 2025. Centrati invece sei '5' che vincono 22.256,42 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 88 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

