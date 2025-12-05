Superenalotto | giocata fortunata sul Lago d' Orta a Gozzano vinti 42mila euro

La dea bendata torna a premiare il novarese con una nuova vincita al Superenalotto.Secondo quanto comunicato da Agipronews, nell'estrazione di giovedì 4 dicembre, infatti, sul Lago d'Orta è stato centrato un "5" da 42.840,39 euro. La giocata fortunata è stata effettuata a Gozzano, nell'edicola. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Quattro soli “5” nell’estrazione del 4 dicembre: cresce l’attesa per la prossima giocata milionaria - facebook.com Vai su Facebook

Superenalotto, centrato un 5 da 46mila euro a Tavagnacco - La giocata fortunata è avvenuta nel punto vendita Giornali e Tabacchi in via Nazionale 127 a Tavagnacco dove con il concorso Superenalotto è stato centrato un 5, nell’estrazione di sabato 13 settembre ... Segnala ilgazzettino.it

SuperEnalotto, centrato un 5 da 162mila euro nell’estrazione di giovedì 18 settembre: ecco dove - Centrato un 5 al Superenalotto di oggi, giovedì 18 settembre, che si porta a casa oltre 162mila euro. Secondo fanpage.it

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati di oggi 12 settembre - I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Secondo tg24.sky.it

SuperEnalotto, 28 anni di storia fra vincite e curiosità - Sisal svela i nascondigli dove gli italiani hanno custodito la loro ricevuta fortunata: dai più tradizionali fino ai più stravaganti e fantasiosi come la moka del caffè o il cruscotto dell’auto ... Lo riporta msn.com

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 18 ottobre: tutti i numeri fortunati - Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Riporta tg24.sky.it

SuperEnalotto, centrato un 5 da 163mila euro oggi 30 ottobre 2025: dove è avvenuta la vincita - C'è un fortunato vincitore al SuperEnalotto nell'estrazione di oggi giovedì 30 ottobre 2025. Secondo fanpage.it