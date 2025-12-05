Sull’isola degli orrori di Epstein la villa e la stanza con l’inquietante poltrona da dentista | i video inediti

Una stanza con un’inquietante poltrona da dentista e delle maschere appese. E poi, ancora, un telefono fisso con i nomi Darren, Rich, Mike, Patrick e Larry scritti sui tasti per la chiamata rapida. I democratici della commissione vigilanza della Camera hanno pubblicato nuove foto e video della famigerata isola caraibica di Little Saint James appartenuta a Jeffrey Epstein, per decenni il centro degli abusi su ragazze e donne commessi dal finanziatore pedofilo e i suoi amici. Le immagini e i video mostrano diverse camere da letto, bagni e l’esterno della villa con piscina, palme e un sentiero che si affaccia sul mare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

