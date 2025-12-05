Sulle orme degli Arvali | il 14 dicembre la grande conclusione del viaggio tra archeologia e arte contemporanea alla Magliana

Un territorio che custodisce tracce preziose della Roma più antica, spesso ignorate dagli stessi abitanti del quartiere. Un culto misterioso dedicato alla dea della fertilità. Un percorso artistico che unisce archeologia, memoria dei luoghi e linguaggi contemporanei. È questo l’universo evocativo di “Sulle orme degli Arvali”, il progetto culturale curato dall’Associazione Muri Lab APS che negli ultimi mesi ha trasformato la Magliana vecchia in un laboratorio a cielo aperto di storia e creatività. Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, nasce con un obiettivo chiaro: restituire vita e visibilità al culto degli Arvali, antichissimo collegio sacerdotale attivo nell’area oggi compresa nel Municipio XI. 🔗 Leggi su Funweek.it