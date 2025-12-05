Nella gabbia del “campo largo” il Pd imprigiona anche la memoria di una sinistra un tempo vicina al popolo israeliano. Schlein ha sollecitato alcuni senatori firmatari del ddl Delrio a ritirare la firma. Le voci libere e non allineate si ribellano ai diktat della segretaria. Le obieizioni di Avs e M5S al provvedimento frutto di un radicato pregiudizio verso gli ebrei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sull’antisemitismo il Pd rinnega la propria storia. Sconcertante presa di distanze dal ddl Delrio