Sull’antisemitismo il Pd rinnega la propria storia Sconcertante presa di distanze dal ddl Delrio

Nella gabbia del “campo largo” il Pd imprigiona anche la memoria di una sinistra un tempo vicina al popolo israeliano. Schlein ha sollecitato alcuni senatori firmatari del ddl Delrio a ritirare la firma. Le voci libere e non allineate si ribellano ai diktat della segretaria. Le obieizioni di Avs e M5S al provvedimento frutto di un radicato pregiudizio verso gli ebrei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

