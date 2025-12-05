Sulemana l' infortunio lo terrà fermo per almeno tre partite | può rientrare col Genoa
Postumi distrattivi di primo grado del muscolo ileopsoas destro per il ghanese, uscito nel primo tempo della sfida di Coppa Italia proprio contro il Grifone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
INFORTUNIO SULEMANA ? Per #Sulemana, postumi distrattivi di primo grado del muscolo ileopsoas destro: prognosi tra i 15 e 20 giorni. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente in casa #Atalanta ? Vai su X
Fantacalcio®, infortunio per Sulemana: le sue condizioni - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta, si ferma Sulemana: risentimento muscolare e cambio obbligato - Cambio obbligato per Palladino nel primo tempo della sfida contro il Genoa: si ferma Sulemana. gianlucadimarzio.com scrive
Atalanta: Sulemana salta la Coppa d'Africa? - L'attaccante dei nerazzurri Sulemana si è infortunato ieri nel corso della gara di Coppa Italia contro il Genoa. Scrive fantacalcio.it
Bologna, per Sulemana l'infortunio è alle spalle. Caccia alla prima convocazione - Arrivato a Bologna nel corso dell'ultima sessione di calciomercato dall'Atalanta, Ibrahim Sulemana è ancora riuscito a scendere in campo con la sua nuova maglia. Riporta tuttomercatoweb.com