Sulemana l' infortunio lo terrà fermo per almeno tre partite | può rientrare col Genoa

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Postumi distrattivi di primo grado del muscolo ileopsoas destro per il ghanese, uscito nel primo tempo della sfida di Coppa Italia proprio contro il Grifone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

