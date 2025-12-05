Sudan | il genocidio silenzioso che minaccia di cancellare un intero popolo

La vittoria delle milizie RSF potrebbe scatenare una catastrofe demografica senza precedenti: popolazioni africane non-arabe disarmate e indifese, massacri nel Darfur, traffici d’armi internazionali ed Europa e ONU incapaci di fermare la spirale del genocidio. Il Sudan è oggi l’epicentro dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sudan: il genocidio silenzioso che minaccia di cancellare un intero popolo

