È senza dubbio retorico ripetere che non tutte le guerre ottengono la stessa attenzione, ma spesso accade che ciò che sembra un luogo comune sia non solo fondato, ma anche drammaticamente vero. Questo è il caso di un conflitto sanguinoso che da anni dilania un Paese molto povero e già provato da decenni di conflitti e violazioni di diritti umani: il Sudan. Questa specifica guerra, che vede contrapposte le forze armate sudanesi (Saf) fedeli ad Abdel Fattah al-Burhan, divenuto leader de facto del Paese nel 2019, e le Forze di supporto rapido (Rsf) fedeli a Muhammad Hamdan Dagalo, conosciuto come Hemedti, è iniziata nel 2023, ma va a inserirsi sulla scia di una lunga serie di conflitti di natura etnica e politica che attraversano il Paese fin dai primi anni Ottanta, con picchi acuti in alcune regioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sudan: cronistoria di una guerra dimenticata