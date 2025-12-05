Successo per ' L' altra' Divina Commedia recitata da persone con cerebrolesioni

Firenze, 4 dicembre 2025 – Attori con cerebrolesioni sono saliti sul palco con altri attori, ieri 4 dicembre (Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità) al Museo Zeffirelli, per mettere in scena lo spettacolo teatrale “La nostra Divina Commedy – Come distruggere Dante in quattro e quattr’otto”, scritto e diretto da Silvano Alpini. Lo spettacolo fa parte del calendario del Festival dei Diritti promosso dal Comune di Firenze, nasce dal progetto pilota In.di.c.a. (Interventi Diretti alle Cerebrolesioni Acquisite) promosso dalla cooperativa Nomos insieme ad Atracto-Associazione Traumi Cranici Toscani e con il contributo della Fondazione Cr Firenze, per promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità derivanti da grave danno cerebrale: sono stati creati due Atelier di Terapie Occupazionali, uno a Grosseto e l’altro a San Giovanni Valdarno, che hanno dato vita a un’esperienza unica di integrazione e recupero, attraverso lo strumento del teatro, che è culminata nella realizzazione di questo spettacolo, messo a punto in collaborazione con l’associazione culturale Masaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

