Successo per la 19ª edizione dei Giovedì Gastronomici | +20% di presenze nei ristoranti modenesi

Modenatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande successo per la 19ª edizione dei Giovedì Gastronomici: la rassegna culinaria promossa da Confesercenti Modena e FIEPET ha fatto registrare un incremento del 20% di presenze nei ristoranti di Modena e provincia rispetto al 2024, quando erano stati superati i 2.000 partecipanti. Un risultato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Successo per la 22esima edizione del Mercato del Cacio nel borgo medievale di Civitella - Arezzo, 19 maggio 2025 – Successo per la 22esima edizione del Mercato del Cacio nel borgo medievale di Civitella che si è svolta domenica 18 maggio organizzata dal Comune di Civitella in Val di Chiana ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Successo 19170 Edizione Gioved236