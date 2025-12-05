Successo per la 19ª edizione dei Giovedì Gastronomici | +20% di presenze nei ristoranti modenesi
Grande successo per la 19ª edizione dei Giovedì Gastronomici: la rassegna culinaria promossa da Confesercenti Modena e FIEPET ha fatto registrare un incremento del 20% di presenze nei ristoranti di Modena e provincia rispetto al 2024, quando erano stati superati i 2.000 partecipanti. Un risultato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
