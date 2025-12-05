Successo per il Violet charity gala a sostegno della lotta alla fibromialgia

L’“Hotel Sakura” di Torre del Greco è stato teatro dell’evento di beneficenza “Violet Charity Gala”, appoggiato da Cittadinanzattiva Campania in rete con Aisf odv-Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, nato da un’idea della giornalista, presentatrice e conduttrice televisiva Magda Mancuso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

