Successo per il Violet charity gala a sostegno della lotta alla fibromialgia

Napolitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’“Hotel Sakura” di Torre del Greco è stato teatro dell’evento di beneficenza “Violet Charity Gala”, appoggiato da Cittadinanzattiva Campania in rete con Aisf odv-Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, nato da un’idea della giornalista, presentatrice e conduttrice televisiva Magda Mancuso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

successo violet charity galaSuccesso per il “Violet Charity Gala” a sostegno della Lotta alla Fibromialgia - L’evento, condotto da Magda Mancuso e Beppe Convertini, si è tenuto al “Sakura”: premiati Oliva, Marotta, Mercurio e Miraggio ... Riporta ilroma.net

“Violet Charity Gala” contro la fibromialgia - Si terrà martedì 2 dicembre 2025 presso l’“Hotel Sakura” di Torre del Greco l’evento di beneficenza “Violet Charity Gala”, un progetto in collaborazione di ... Scrive napolivillage.com

successo violet charity galaL’EVENTO Violet Charity Gala, la solidarieta’ si tinge di viola - DI GUIDO INVERNIZZI Si terrà martedì 2 dicembre 2025 presso l’“Hotel Sakura” di Torre del Greco l’evento di beneficenza “Violet Charity Gala”, un progetto in collaborazione di Cittadinanzattiva Campan ... Secondo ilgolfo24.it

successo violet charity galaViolet charity gala: medici e artisti in scena per la fibromialgia - Al via il “Violet charity Gala"in collaborazione con Cittadinanzattiva Campania in rete con Aisf odv- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Successo Violet Charity Gala