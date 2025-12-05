Su Rai 1 scatta L’Ora di Arianna

Il ciclo Purché finisca bene resta un must di Rai 1 e nuovi titoli sono in lavorazione. Dopo l’annuncio di Fräulein per caso arriva quello de L’Ora di Arianna, le cui riprese sono in atto tra Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e dintorni. Protagonista principale di questa commedia sentimentale è Lorenzo Richelmy, che nel 2008 debuttò sul piccolo schermo con I Liceali e di recente ha preso parte a Hotel Portofino. Con lui nel cast Emanuela Grimalda, Sergio Assisi, Grabriele Cirilli e Mariana Lancellotti. Prodotto da Pepito Produzioni e Rai Fiction per la regia di Giuseppe Curti, il film tv racconta una storia di riscatto e seconde possibilità, tra confessioni mai rivelate e amori da riscrivere muovendosi da un palcoscenico fino a dentro un carcere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

