Studenti con le stellette le mamme difendono l’iniziativa
"Ma quale campo militare? Al camp si insegnano valori civici, rispetto, inclusione e condivisione". È questa la ferma presa di posizione dei genitori delle due ragazze e del ragazzo, studenti del Liceo Nervi Ferrari di Morbegno, che l’anno scorso hanno preso parte al corso promosso dall’associazione "Studenti con le stellette Aps - scuola di educazione civica in stile militare". L’istituto scolastico morbegnese, conosciuto per essere stato per più anni il miglior liceo d’Italia e retto dalla dirigente Elisa Gusmeroli, ha aderito ad Audacia 2026 proponendolo come Pcto (Percorso scuola-lavoro). Un corso di una settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
