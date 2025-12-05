Stretta sugli affitti brevi | presto in alcune zone potrebbero essere vietati
Sull’abitare e sugli affitti brevi potrebbero esserci presto delle significative novità. La giunta del Comune di Bologna ha approvato alcune modifiche al Pug (Piano urbanistico generale), che prima di diventare effettive dovranno passare per il Consiglio comunale. Si tratta di questioni piuttosto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Cedolare secca 2026, affitti brevi a binario unico. Stretta per chi ha più case vacanza - facebook.com Vai su Facebook
Dagli affitti brevi un miliardo al mese di prenotazioni - Sono le cifre rilanciate dalle Federazioni Fimaa, Fiaip e Anama insieme al senatore di Forza Italia, Roberto Rosso ... Secondo ilsole24ore.com
Affitti brevi, cosa cambia? Tassa al 21% e Irap alle banche più alta, per il governo è caccia a un miliardo - Serve un vertice fiume del centrodestra a Palazzo Chigi per trovare l’intesa politica su ... Da ilmessaggero.it
Affitti brevi, cosa propone Forza Italia per bloccare l’aumento della tassa per le prime case in manovra - La stretta sugli affitti brevi in manovra non piace a Forza Italia, che presenterà in manovra degli emendamenti per cancellare l’aumento della tassazione dal 21% al 26% anche per le prime case che ... Riporta fanpage.it
Cedolare secca affitti brevi: coro di no dagli agenti immobiliari sulla stretta in Manovra - Le associazioni di settore sollevano un coro di critiche sull’innalzamento della cedolare secca sugli affitti brevi. Segnala pmi.it
Stretta sugli affitti brevi, gli imprenditori bocciano la proposta di legge della Regione Emilia-Romagna - Bologna, 30 settembre 2025 – Gli imprenditori d egli affitti brevi bocciano il progetto di legge della Regione Emilia- Riporta ilrestodelcarlino.it
Affitti brevi e Airbnb: salta il 26% della cedolare ma arriva la stretta fiscale - Roma – Salta l’aumento dell’aliquota della cedolare secca dal 21 al 26 per cento sugli affitti brevi per chi abbia una sola unità immobiliare utilizzata per le locazioni indicate. Lo riporta quotidiano.net