Stretta contro lo spaccio di droga nei boschi | fogli di via per sette assuntori in trasferta Chi sono

A Fino Mornasco prosegue la linea dura contro lo spaccio nelle aree boschive. Dopo il recente blitz antidroga dei carabinieri di Cantù, arrivano le misure del questore di Como: sette persone, segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti e frequentatori abituali delle zone al confine con il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sicurezza, stretta sullo spaccio: due arresti tra Viggiano e Potenza - facebook.com Vai su Facebook

#Maranza, allarme per le gang di ragazzini, figli di immigrati, che girano armati. I loro reati: furti, spaccio, violenze sessuali e accoltellamenti gratuiti. Da gennaio a #Milano il 20% dei fermati per rapina è minorenne Vai su X

Droga, stangata rete di spacciatori in Maremma, 10 misure - Mirata operazione antidroga dei carabinieri da stamani contro lo spaccio di droga in Maremma per l'esecuzione di un'ordinanza restrittiva emessa dal gip di Grosseto a carico di 10 persone, tre in carc ... Scrive msn.com

Bari, movida invasa da droghe sintetiche: nei mercatini dello spaccio «dosi di benvenuto» e pusher ragazzini - Già si respira aria di festa e la piccola malavita che controlla le piazze di spaccio sta già lavorando per la strenna. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Maxi operazione contro lo spaccio di droga ad Andria, 30 arrestati - Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Andria, su ordine della Procura della Repubblica di Trani, stanno ... Si legge su notizie.tiscali.it

Maxi-stretta sullo spaccio nella Capitale: 13 arresti e un fiume di droga sequestrata in tre giorni - Il caso più rilevante arriva da Formello dove un 30enne romano, inizialmente fermato con appena 4 grammi di marijuana, è stato poi trovato con 1,7 kg di droga nascosti in casa, divisi tra barattoli e ... Da corriereadriatico.it

Salento, stretta dei carabinieri sullo spaccio: sequestri di droga e due arresti in poche ore - Su disposizione del comando provinciale dei carabinieri di Lecce, proseguono i servizi straordinari di ... Secondo quotidianodipuglia.it

Lo spaccio a Catania: la piaga del crack, i pusher giovanissimi e le droghe negli astucci di ombretto - Viaggio nel mondo degli stupefacenti attraverso le nuove strategie per camuffare le partite di droga e farle arrivare a destinazione. Da cataniatoday.it