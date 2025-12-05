Street-luxury per l’inverno 2025 | come mixare piumini e accessori statement senza perdere stile

Lo abbiamo visto con la Fashion Week di Milano ed ora è finalmente il suo momento: lo street luxury conquista l'inverno 2025 con i suoi mix and match perfetti per unire stili apparentemente opposti tra loro. Dai piumini ai baschi, dai cappotti agli stivali da neve, l'inverno non deve essere una scusa per non vestirsi con stile (se si vuole). Lo street luxury è il vero protagonista di questo inverno 2025. Tra le caratteristiche più iconiche di questo stile c'è sicuramente il layering, che fa capolino direttamente dagli anni 2000. Che altro non è se non stratificare: colletti, gilet, camice, il tutto per rendere il look finale particolare e d'effetto.

