Stranger Things 5 perde la prima posizione su Netflix per colpa di questa serie sorprendente

Il tempo in vetta per la nuova stagione di Stranger Things è durato davvero pochissimo, terminato anzi tempo a causa dell'arrivo di una docuserie su uno dei personaggi più controversi degli ultimi anni Dopo poco più di una settimana dal suo debutto in streaming con i suoi primi quattro episodi, la quinta stagione di Stranger Things ha già perso la sua prima posizione all'interno della Top 10 di Netflix negli Stati Uniti. Immediatamente dopo il suo debutto, la serie è rapidamente salita in cima alla classifica delle serie più viste sulla piattaforma. Tuttavia, come riportato da Forbes, con una svolta sorprendente, una settimana dopo la sua uscita, un'altra serie ha scalzato Stranger Things dal primo posto, relegandola al secondo posto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5 perde la prima posizione su Netflix per colpa di questa serie "sorprendente"

News recenti che potrebbero piacerti

Ti piace Stranger Things? Allora questo è il tuo posto Felpe e t-shirt perfette per chi ama mixare comfort, streetwear e un tocco di mood retrò. Look facili da vivere e vestibilità comoda. Li trovi da Piazza Italia - Parco Corolla, Milazzo #strangerthings5 - facebook.com Vai su Facebook

dietro le quinte di Stranger Things 5 ? Vai su X

Stranger Things 5, i fratelli Duffer commentano il volume 1 e le scioccanti rivelazioni dell’episodio finale - +++ ATTENZIONE: SPOILER SUL VOLUME 1 DELLA QUINTA STAGIONE DI STRANGER THINGS+++ Nella battaglia ... Segnala msn.com

I primi quattro episodi di Stranger Things 5 sono un'entusiasmante montagna russa di azione, emozioni e gore - La partenza della parte finale è una buona partenza, resa ancora più eccitante dall'alto livello di alchimia tra i membri del cast. Da wired.it

Stranger Things 5: Perché la data del 6 novembre è così importante? Il dettaglio che forse vi è sfuggito - In una scena del quarto episodio di Stranger Things 5 legata a Max e a Henry Creel ricorre la data del 6 novembre, che non è solo quella della scomparsa di Will Byers: la spiegazione. Secondo comingsoon.it

Stranger Things 5 è una bomba: i primi episodi alzano la posta e cambiano le regole - Fin dai primi minuti della stagione finale è chiaro che Hawkins non è mai stata così fragile e il Sottosopra mai così vicino. Riporta msn.com

Stranger Things 5, Netflix annuncia la durata dell'episodio finale: l'evento che cambierà tutto - Il gran finale di Stranger Things 5 si avvicina: Netflix prepara un evento epico (dalla durata pazzesca) tra segreti del passato e misteri del Sottosopra. Riporta libero.it

Stranger Things - Stagione 5, la prima parte della quinta stagione tiene in stallo i protagonisti, impedendogli di avanzare nel Sottosopra - Hawkins, squarciata dai terribili terremoti scatenati da Vecna, è stata riassestata, ma se le strade e gli edifici sono tornati alla normalità, lo stesso non si può dire del tessuto sociale. Riporta mymovies.it