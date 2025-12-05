Stranger Things 5 | il cast scioccato alla lettura del copione per il colpo di scena su Will

Il video della prima reazione euforica dei protagonisti della serie Netflix quando hanno scoperto la prima volta il plot twist del finale del Volume 1. La prima parte della quinta e ultima stagione di Stranger Things è stata pubblicata su Netflix e nel finale ha svelato un vero e proprio colpo di scena che riguarda Will Byers, il personaggio interpretato da Noah Schnapp. Online è stato pubblicato il video che si riferisce alla lettura del copione del cast principale, nel momento in cui i protagonisti leggono per la prima volta il plot twist che riguarda Will. La reazione scioccata del cast per il colpo di scena su Will in Stranger Things 5 Il canale YouTube ufficiale della serie ha pubblicato il video della reazione del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5: il cast scioccato alla lettura del copione per il colpo di scena su Will

