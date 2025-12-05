Strage del bus di Mestre chiusa l' inchiesta | sette indagati
Le accuse sono di omicidio colposo, lesioni colpose e stradali e crollo colposo. Nell'incidente del 2023 morirono 22 persone e 14 rimasero ferite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
