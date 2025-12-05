Strade dissestate a Nocera la Lega denuncia | Chi paga i danni?

Forte preoccupazione è stata espressa dal gruppo locale della Lega di Nocera Inferiore per le condizioni "inaccettabili" in cui versano numerose arterie del territorio comunale, con riferimento alle zone di San Mauro e lungo la strada provinciale Nocera–Sarno.L'accusaIn una nota stampa, si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Strade dissestate a Nocera, la Lega denuncia: "Chi paga i danni?"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Terracina. Il sindaco ha assegnato le deleghe Reazione, legittima, di una virtuosa cittadina Benissimo Signor Francesco Giannetti Sindaco!!! Ora aspettiamo gli inizi di tanti lavori di manutenzione nella nostra città (strade dissestate, scuole in cui ci piove o in c - facebook.com Vai su Facebook

Strade dissestate a Nocera, la Lega denuncia: "Chi paga i danni?" - In una nota stampa, si sottolinea come “i lavori di manutenzione stradale in corso, oltre a essere condizionati da un ritardo di anni”, starebbero attualmente rendendo le vie "praticamente impraticabi ... Secondo salernotoday.it

"Maltempo, segnalati tanti danni. Ci sono troppe strade dissestate" - Al verificarsi di danni a strutture pubbliche e private la giunta Lattuca ha risposto che si tratta di fenomeni eccezionali e non si può fare ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Operazione strade sicure, Iezzi (Lega) attacca Crosetto: “Militari in strada anziché in caserma” - All’interno del governo guidato da Giorgia Meloni si apre un nuovo fronte di discussione: il ministro della Difesa, Guido Crosetto, propone di porre fine all’operazione Strade Sicure, attiva dal 2008 ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Dai «miliardi per comprare missili e carri armati» ai militari di Strade sicure, è lite tra la Lega e Crosetto - Le dichiarazioni, probabilmente fomentate da un clima da campagna elettorale che in vista delle regionali di Campania, Puglia e Veneto si fa sempre più accentuato, sono quasi all’ordine del giorno. Scrive ilsole24ore.com

Assedio a Crosetto. Su “Strade sicure” sponda tra Lega e La Russa, che dice: "Va rafforzata" - Ma Guido Crosetto, il meloniano che non piace a tutti i meloniani, deve guardarsi pure dai rimbrotti del Fratello ... Scrive ilfoglio.it

Strade Sicure, Cecchetti (Lega) dissente da Crosetto: "I militari in strada sono un presidio di sicurezza, non vanno cancellati, ma potenziati" - Strade Sicure, Cecchetti (Lega) dissente da Crosetto: "I militari in strada sono un presidio di sicurezza, non vanno cancellati, ma potenziati" La proposta avanzata dal Ministro della Difesa Guido ... Riporta affaritaliani.it