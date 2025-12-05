‘Storie al bivio’ Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis l’amore oltre l’età | Nozze nel 2026

(Adnkronos) – Jimmy Ghione è pronto a fare il grande passo. Il volto noto di Striscia la Notizia ha annunciato ospite di Monica Setta a 'Storie al bivio' nella puntata che andrà in onda domani, sabato 6 dicembre alle 15.30 su Rai2, che presto sposerà la sua fidanzata Marialaura De Vitis. "Prima di partire per . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Su Rai 2, “Storie al bivio” registra il 5,6% di share con 566 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X

Nuovo appuntamento su Rai 2 con “Storie al bivio” Nuovo appuntamento con “Storie al bivio”, in onda sabato 29 novembre alle 15.30 su Rai 2. Ospiti della puntata: Alessandra Tripoli, Simona Tagli, Francesca Cipriani, Alex Belli e Delia Duran, Manila Nazzar - facebook.com Vai su Facebook

Jimmy Ghione ha una nuova fiamma? «Sta con un'ex de L'Isola dei Famosi»: chi è l'influencer (34 anni più giovane di lui). I rumors - Pare proprio, almeno secondo gli esperti di gossip, che l'inviato storico di Striscia La Notizia, abbia ritrovato l’amore. Secondo ilgazzettino.it

Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis escono allo scoperto, è amore? Chi è l'influencer (34 anni più giovane di lui) - I rumors usciti già lo scorso novembre si fanno sempre più insistenti: Jimmy Ghione pare proprio si sia innamorato. Si legge su ilgazzettino.it

Jimmy Ghione innamorato? «Sta con un'ex de L'Isola dei Famosi»: chi è la 25enne (già fidanzata di Paolo Brosio) - Ghionesi sposa con Tania Paganoni, dalla quale ha avuto due figli: Gabriele e Federico. Si legge su leggo.it

Jimmy Ghione fidanzato con la 25enne Marialaura De Vitis ex di Paolo Brosio - Ma il tam tam sui social su un nuovo fidanzamento nel mondo dello spettacolo si è fatto incessante in questi giorni. ilfattoquotidiano.it scrive

Jimmy Ghione aggredito a Roma, ferito il suo cameraman: l'inviato di Striscia minacciato durante un servizio - Il giornalista Ghione, che era andato all'Esquilino per chiedere spiegazioni a due donne precedentemente immortalate dalle telecamere nascoste mentre vendevano roba rubata. Come scrive ilmattino.it

Jimmy Ghione ha una nuova fiamma? «Sta con un'ex de L'Isola dei Famosi»: chi è l'influencer (34 anni più giovane di lui). I rumors - È uno degli inviati storici di Striscia la notizia, trasmissione di Canale 5 che gli ha dato notorietà ma in ... Si legge su ilmessaggero.it