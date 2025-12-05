Si rinnova l’appuntamento con gli spettacoli per ragazzi proposti da Marche TeatroTeatro del Canguro. Nei pomeriggi di oggi, domani e domenica (ore 18, ingresso 7 euro) al Teatrino del Piano va in scena ‘ Storie a poppa Storie a prua ’ con Natascia Zanni (foto), lavoro firmato da Cecilia Raponi, Lorella Rinaldi e dalla stessa Zanni. ‘C’è una barca pronta a salpare à si legge nella presentazione dello spettacolo -. Dalla prua si scruta l’orizzonte: si vedono storie che attraversano gli oceani e portano lontano. Storie di mistero e di avventure. Dalla poppa si scruta la riva. Anche da qui si vedono storie, ma queste profumano di crema da spalmare sotto l’ombrellone e hanno il sapore del sale che resta sulla pelle dopo un giorno passato sulla spiaggia: sono le storie di chi guarda il mare con i piedi fermi sulla sabbia e sogna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Storie a poppa/Storie a prua", in scena arriva Natascia Zanni