Storie a poppa Storie a prua in scena arriva Natascia Zanni
Si rinnova l’appuntamento con gli spettacoli per ragazzi proposti da Marche TeatroTeatro del Canguro. Nei pomeriggi di oggi, domani e domenica (ore 18, ingresso 7 euro) al Teatrino del Piano va in scena ‘ Storie a poppa Storie a prua ’ con Natascia Zanni (foto), lavoro firmato da Cecilia Raponi, Lorella Rinaldi e dalla stessa Zanni. ‘C’è una barca pronta a salpare à si legge nella presentazione dello spettacolo -. Dalla prua si scruta l’orizzonte: si vedono storie che attraversano gli oceani e portano lontano. Storie di mistero e di avventure. Dalla poppa si scruta la riva. Anche da qui si vedono storie, ma queste profumano di crema da spalmare sotto l’ombrellone e hanno il sapore del sale che resta sulla pelle dopo un giorno passato sulla spiaggia: sono le storie di chi guarda il mare con i piedi fermi sulla sabbia e sogna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
STORIE A POPPA / STORIE A PRUA: il mare raccontato in due modi diversi Uno spettacolo di Marche Teatro per l'infanzia che invita a salpare con l'immaginazione. Natascia Zanni ci conduce in un viaggio teatrale ideato con Cecilia Raponi e Lorella Rinald - facebook.com Vai su Facebook
"Storie a poppa/Storie a prua", in scena arriva Natascia Zanni - Si rinnova l’appuntamento con gli spettacoli per ragazzi proposti da Marche Teatro/Teatro del Canguro. ilrestodelcarlino.it scrive