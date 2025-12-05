Storia di un Centro Sportivo | la vita degli atleti delle Fiamme Gialle su Sportface TV

La serie originale di Sportface TV apre le porte del raduno delle Fiamme Gialle: allenamenti, storie, emozioni e legami di un gruppo che prima di essere squadra è famiglia. Una serie che racconta senza filtri l’essenza dello sport. “Storia di un Centro Sportivo”, disponibile su Sportface TV, porta lo spettatore nel cuore del raduno delle Fiamme Gialle, lì dove atleti di élite convivono, si allenano, si sfidano e crescono insieme. Il progetto accende i riflettori su ciò che accade lontano dalle gare: non solo cronometri, medaglie o risultati, ma volti, voci e piccole grandi storie quotidiane. Al centro c’è l’umanità degli atleti, il senso di appartenenza e la fatica condivisa che crea legami profondi. 🔗 Leggi su Sportface.it