Un nuovo punto vendita dove gli appassionati tifosi del Picchio si potranno presto recare per fare i regali natalizi. Mercoledì sera in via Cino Del Duca, a due passi dalla caratteristica e suggestiva piazza del Popolo, è stato inaugurato il ‘ Christmas Store ’ dell’ Ascoli che nel prossimo mese e mezzo di apertura accoglierà tifosi, appassionati, turisti e semplici curiosi. All’interno degli spazi allestiti su due piani sarà possibile ammirare l’esposizione di alcuni cimeli storici, la presenza di alcune locandine anni ’80 e quadri d’epoca. Oggetti in grado di costituire testimonianze preziose dei momenti indimenticabili vissuti dalla società bianconera negli anni ruggenti della serie A del presidentissimo Costantino Rozzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Store natalizio preso d’assalto: "Che entusiasmo"