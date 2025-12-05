Stop per Lobotka | out due settimane salta Juve e Benfica

Forzazzurri.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli incassa un’altra brutta notizia dal centrocampo. Stanislav Lobotka sarà costretto a fermarsi per . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

stop per lobotka out due settimane salta juve e benfica

© Forzazzurri.net - Stop per Lobotka: out due settimane, salta Juve e Benfica

