Stop al porta-a-porta anche alla Madonnina poi Morane e strada Vaciglio
Prosegue secondo le tempistiche prestabilite il programma di installazione dei nuovi cassonetti per la raccolta di carta e plastica, avviato dall’amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, a seguito del confronto con Atersir.Dopo le zone Gramsci e Musicisti, i nuovi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il post di auguri a Narendra Modi porta la premier nella classifica dei contenuti più virali dell’anno, secondo il report di DeRev. Roberto Esposito: "Con lo stop alle adv politiche, la strategia pop-politica della leader di FdI diventa un modello vincente nel nuovo - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti, stop porta a porta: a Montevarchi ritorna il cassonetto - Il servizio di raccolta dei rifiuti ancora attivo in alcune zone periferiche del territorio, infatti, ... Da lanazione.it
Stop al porta a porta Pnrr per le eco isole - Una vera e propria rivoluzione nella raccolta differenziata dei rifiuti: è quella che vorrebbe attuare il Comune di Deiva con i fondi del Pnrr messi in palio dal ministero della Transizione ecologica. Secondo lanazione.it