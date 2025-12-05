Stop al porta-a-porta anche alla Madonnina poi Morane e strada Vaciglio

Prosegue secondo le tempistiche prestabilite il programma di installazione dei nuovi cassonetti per la raccolta di carta e plastica, avviato dall’amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, a seguito del confronto con Atersir.Dopo le zone Gramsci e Musicisti, i nuovi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

