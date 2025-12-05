Stop al carbone pressing dei 5 Stelle sul Governo | Si rischia desertificazione

BRINDISI - “Taranto, con il disastro dell'ex Ilva, e Brindisi non possono perdere ulteriori posti di lavoro per non rischiare la desertificazione produttiva del territorio”. È questo l'allarme lanciato dal senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che ha depositato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it