Stop al carbone pressing dei 5 Stelle sul Governo | Si rischia desertificazione

Brindisireport.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - “Taranto, con il disastro dell'ex Ilva, e Brindisi non possono perdere ulteriori posti di lavoro per non rischiare la desertificazione produttiva del territorio”. È questo l'allarme lanciato dal senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che ha depositato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

