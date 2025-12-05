Stop ai crediti per pagare la cassa previdenziale architetti in allarme
La legge finanziaria per il 2026 varata dal Governo contiene una “trappola normativa" che rischia di far saltare il banco per centinaia di studi di architettura e ingegneria della provincia di Caserta. A lanciare l’allarme sulla portata della norma inserita nella Legge di Bilancio, ora all’esame. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Lo stop alla compensazione dei crediti dei bonus edilizi dal 2026, previsto nella legge di bilancio, rischia di mettere in crisi imprese edili e cittadini. I commercialisti di Perugia chiedono di cancellare o limitare la norma. Il blocco colpirebbe anche la ricostruzion - facebook.com Vai su Facebook
Tregua fiscale, stop a fine agosto: alla cassa 10 milioni di contribuenti. Ecco tutte le scadenze - Il Fisco chiude l'ombrellone sulla spiaggia e riprende a battere cassa. Lo riporta ilmessaggero.it
Tasse, stop alla «tregua estiva»: dal 20 agosto si torna a pagare, 119 versamenti dall’Irpef all’Iva - Dopo la tregua di Ferragosto, da martedì 20 agosto il Fisco torna a battere cassa, con 119 scadenze in un solo giorno. Da corriere.it
Non riuscite a pagare il mutuo? Una società di recupero crediti vi tartassa? Forse non può farlo - Ebbene, in queste circostanze, quante volte avete ricevuto telefonate di sollecito, ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Superbonus, stop a cessione del credito e a sconti in fattura: le ultime novità - Scompare lo sconto in fattura così come la cessione del credito e arriva la dichiarazione preventiva. tgcom24.mediaset.it scrive
Edilizia, dopo stop a Superbonus in Puglia raddoppiata la cassa integrazione - Superbonus, Federcepicostruzioni: con lo stop Cig edilizia +46% Superbonus, Federcepicostruzioni: con lo stop Cig edilizia +46% Le conseguenze sull'occupazione nel settore Roma, 12 lug. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive