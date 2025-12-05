In un periodo in cui inflazione e rincari si fanno sentire, ecco alcuni consigli per fare in modo che il bilancio familiare quadri Quando si mette su famiglia, oltre all’aspetto meramente sentimentale, su cui si basa la relazione, vi è anche un aspetto che qualcuno potrebbe ritenere alquanto venale e che però è fondamentale per vivere serenamente. Stiamo parlando del lato economico del rapporto, che è importantissimo per gestire al meglio le necessità familiari, quotidiane e future. Che vi siano figli o meno si può paragonare la famiglia a un’azienda, e per far sì che subentrino problemi economici, anche gravi, c’è bisogno di una struttura solida, che non si pieghi alla prima tempesta finanziaria che passa. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

Stop agli sprechi: i 4 consigli per un bilancio familiare a prova di crisi