La show girl ha un paio di scarpe che possono avere tutte, un modello super trendy che costa pochissimo ed è un jolly che sta ben con tutto Ilary Blasi è da sempre un’icona di stile, soprattutto per ciò che riguarda le scarpe. La show girl è noto come abbia una vera e propria collezione di calzature di lusso e ultra fashion, assieme alle borse sono state “oggetto della refurtiva” nella prima battaglia che ha avuto con l’ex marito Francesco Totti. Per questo è una vera sorpresa scoprire che un paio di stivali dell’ex letterina, non solo sono bellissimi, ma anche alla portata di tutti. Un modello di grande tendenza, che costa meno di 80 euro, versatile, fashion e perfetto per ogni genere di look. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Stivali da star, prezzo low cost: Ilary Blasi li indossa e costano meno di 80 €