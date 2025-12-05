Stile Ferrari L’eleganza corre e sogna
Più che un marchio, un desiderio: Ferrari è lusso che sogna in velocità, fonde potenza, eleganza e prestazione in una forma riconoscibile. Rocco Iannone dal 2019 è direttore creativo del primo progetto di espansione di un’azienda automotive nel segmento dell’abbigliamento e degli accessori di lusso. Forte dell’esperienza con Versace e Dolce & Gabbana, ne trasforma i valori in esperienze indossabili. La sua moda non vuole stupire ma essere movimento, non décor ma proposito lucido, preciso, irrimediabilmente chic. Lei parla di ’progetto’ riferendosi alle sue collezioni. Che cosa significa? "Definisco la collezione come un ’progetto’ perché non è solo creatività trasformata in abiti, ma il mezzo attraverso cui la visione del brand prende forma, raccontando valori, interpretando i desideri della sua comunità e diventando il fulcro da cui si sviluppa l’intero business". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
