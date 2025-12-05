Fiuto Art Space inaugura una nuova stagione dedicata al contemporaneo accogliendo l’universo visionario dell’artista americano Steve Negrón. La mostra Dove il cervo sogna, curata da Alex Urso e visitabile da domani, 6 dicembre, presenta una selezione di dipinti in gran parte inediti, capaci di trasportare il pubblico in un territorio sospeso tra fiaba, enigma e tragedia antica. "La pittura di Negrón è un teatro in miniatura – afferma Urso – un luogo in cui il simbolismo si mescola alla finzione scenica, invitandoci a entrare in narrazioni che restano, in parte, impenetrabili". Osservando le opere, si ha l’impressione di assistere a episodi privati consumati davanti a un sipario che non si chiude mai del tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Steve Negrón alla Fiuto Art Space