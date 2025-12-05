Steve Negrón alla Fiuto Art Space
Fiuto Art Space inaugura una nuova stagione dedicata al contemporaneo accogliendo l’universo visionario dell’artista americano Steve Negrón. La mostra Dove il cervo sogna, curata da Alex Urso e visitabile da domani, 6 dicembre, presenta una selezione di dipinti in gran parte inediti, capaci di trasportare il pubblico in un territorio sospeso tra fiaba, enigma e tragedia antica. "La pittura di Negrón è un teatro in miniatura – afferma Urso – un luogo in cui il simbolismo si mescola alla finzione scenica, invitandoci a entrare in narrazioni che restano, in parte, impenetrabili". Osservando le opere, si ha l’impressione di assistere a episodi privati consumati davanti a un sipario che non si chiude mai del tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
