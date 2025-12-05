Steve McCurry racconta l’Umbria | sessanta scatti a Montefalco
Nel cuore di Montefalco, l’incontro tra lo sguardo di Steve McCurry e l’anima dell’Umbria diventa un racconto per immagini che avvolge il visitatore. Una mostra che non si limita a esporre fotografie, ma invita a entrare in una regione vissuta, amata e osservata da vicino, con intensità rara e profondamente umana. Un grande ritorno al . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una straordinaria avventura visiva approda a Montefalco, pronta a sorprendere ancora. Dopo oltre dieci anni dalla celebre esposizione “Sensational Umbria”, il fotografo americano Steve McCurry torna a raccontare questa terra unica con una nuova mostra d - facebook.com Vai su Facebook
È online la nuova edizione del Tg Cultura. Si parla della mostra 'Impressionismo e oltre' a Roma, Ligts Up a Firenze, dei poster di Pablo Picasso a Cecina e Steve McCurry. Vai su X
L'Umbria con gli occhi del maestro: a Montefalco la mostra di Steve McCurry - Dopo oltre 10 anni dalla prima esposizione “Sensational Umbria”, il celebre fotografo americano Steve McCurry torna con i ... Scrive perugiatoday.it
Steve McCurry torna in Umbria: nuova mostra a Montefalco - Dopo oltre dieci anni dalla prima esposizione “Sensational Umbria”, il celebre fotografo americano presenta “Steve McCurry – Umbria” al ... Segnala umbria24.it
Nelle sue foto, quei fili invisibili che legano persone e luoghi. McCurry, la mostra a Parma - Continua ad essere un punto di riferimento per un vastissimo pubblico, specialmente tra i giovani e nelle sue immagini, ... Come scrive msn.com
Il fotografo Steve McCurry racconta l'Umbria (e le sue tradizioni) - A distanza di oltre 10 anni dall’ultima esposizione, Steve McCurry torna in Umbria con una mostra che porta sotto i riflettori lo spirito della regione, attraverso 60 scatti dedicati ai suoi luoghi e ... Lo riporta arte.sky.it
L'Umbria di Steve McCurry - 60 scatti, esposti al complesso museale di San Francesco, raccontano la Regione vista da uno dei maggiori fotografi contemporanei ... Segnala rainews.it
Steve McCurry: Umbria, Montefalco, Perugia - Dall'universo cult di Wes Anderson all'obiettivo senza tempo di Cecil Beaton, fino al design inconfondibile di Vico Magistretti. Riporta living.corriere.it