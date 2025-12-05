Stellina Scintillina | lo spettacolo di stand-up comedy di Yoko Yamada al Cerulli

Ilpescara.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 19 febbraio, all’auditorium Cerulli di Pescara, si terrà il nuovo spettacolo di Yoko Yamada, fresca di partecipazione allo show di Prime Video “The Traitors”.Con la sua ironia e irriverenza Yoko Yamada si esibirà nella stand-up comedy "Stellina Scintillina".Lo spettacolo di Yoko. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Stellina Scintillina: lo spettacolo di stand-up comedy di Yoko Yamada al Cerulli - Il prossimo 19 febbraio, all’auditorium Cerulli di Pescara, si terrà il nuovo spettacolo di Yoko Yamada, fresca di partecipazione allo show di Prime Video “The Traitors”. Secondo ilpescara.it

stellina scintillina spettacolo standA Mestre debutta “Stellina scintillina” , il nuovo spettacolo della stand up comedian Yoko Yamada - 00) al Teatro Toniolo di Mestre debutta Yoko Yamada con lo spettacolo Stellina scintillina, un lavoro che solca l’attualità con l’intelligente e imprevedibile ironia tipica ... Lo riporta nonsolocinema.com

stellina scintillina spettacolo standYoko Yamada debutta al Toniolo con “Stellina Scintillina” - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stellina Scintillina Spettacolo Stand