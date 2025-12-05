Stelle di Natale Ail il 5- 6 - 7- 8 dicembre 2025

TORNA IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO DI AIL CON LA SOLIDARIETÀ IN 5.000 PIAZZE ITALIANE Una Stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano Vai su www.ail.it per sapere dove trovare le Stelle di Natale dell'Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma Nei giorni 5, 6.

Per i pazienti ematologici ci sono stelle che fioriscono anche nei momenti più difficili, sono le Stelle di Natale AIL Il 5,6,7 e 8 dicembre è possibile sostenere la ricerca scientifica e la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma

5 - 6 - 7 - 8 dicembre ?Una Stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano. Vai su ail.it per sapere dove trovare le Stelle di Natale di @AIL_ets, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma.

Le stelle di Natale Ail nelle piazze piemontesi per la ricerca - Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre, grazie a 17mila volontari, tornano le Stelle di Natale Ail a colorare 5mila piazze italiane, e quindi anche piemontesi.

Stelle di Natale Ail nelle piazze d'Italia: dove e quando trovarle - Con un contributo minimo di 15 euro si potrà ricevere la tradizionale pianta natalizia, simbolo di speranza, oppure la dolce stella "Sogni di cioccolato Ail", disponibili nelle piazze grazie ...

Tornano in piazza le Stelle di Natale dell'Ail. Un aiuto alla ricerca per combattere le leucemie - Dal 5 all'8 dicembre sarà possibile finanziare la lotta contro i tumori del sangue tramite l'Associazione.

Tornano le Stelle di Natale dell'AIL: l'elenco delle piazze a Brindisi e in provincia - Era il 1989 quando, grazie all'intuizione della presidente dell'AIL di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 stelle di Natale per finanziare l'acquisto ...

Brescia, le stelle di Natale di Ail accendono la solidarietà - ", per il rinnovamento completo del Reparto di Trapianto di Midollo Osseo Pediatrico dell'ASST Spedali Civili.

Tornano le Stelle di Natale AIL: dal 5 all'8 dicembre la solidarietà illumina Siracusa e provincia - I volontari AIL saranno presenti a Siracusa in piazza San Giovanni e presso il Centro Commerciale Archimede; ad Augusta in piazza Duomo; ad Avola in piazza Umberto; a Floridia in piazza del Popolo; a ...